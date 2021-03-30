В Республике Алтай избрали руководителя реготделения КПРФ

Депутат парламента Республики Алтай Виктор Ромашкин переизбрался на должность первого секретаря реготделения КПРФ. Соответствующее решение партийцы приняли на отчетно-выборной конференции. Отметим, что этот пост он занимает с 1999 года.

Делегатами на федеральный съезд партии избрали также господина Ромашкина и Юрия Кымындынова.

62-летний Виктор Ромашкин избирался в Госдуму второго созыва. Депутат Госсообрания Республики Алтай первого-седьмого созыва. В действующем созыве парламента возглавляет фракцию КПРФ и комитет по законодательству, правопорядку и местному самоуправлению.

Юлия Сасевич