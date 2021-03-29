Глава Адыгеи: «Мы видим действенность инициатив нашего Президента и мер, направленных на улучшение демографии»

В ходе заседания Кабинета министров РА, которое провел сегодня Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, были рассмотрены вопросы поддержки материнства и детства в рамках региональной составляющей «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».

Глава Адыгеи подчеркнул важность реализации инициатив Президента России Владимира Путина, направленных на улучшение демографической ситуации. Такие меры дают свои результаты. По данным Управления ЗАГС РА, за 2020 год в республике зарегистрировано 4418 рождений, что на 217 детей больше, чем за 2019 год (4201 рождение).

Для поддержки материнства и детства в период карантинных мероприятий Президент России ввел дополнительные, беспрецедентные меры помощи семьям с детьми до 16 лет. В их числе – предоставление до трехлетнего возраста ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка или последующих детей, родившихся после 31 декабря 2019 года.

Как сообщил министр труда и соцразвития РА Джанбеч Мирза, выплата осуществляется в размере прожиточного минимума для детей из нуждающихся семей. Обязательное условие – регистрация рождения детей в органах ЗАГС на территории Республики Адыгея. На 1 января 2021 года ежемесячную денежную выплату получили 913 семей при показателе, определенном в региональном проекте «Финансовая поддержка семей при рождении детей» на 2020 год, – 368 семей. В настоящее время число получателей составляет 1077 семей. План на 2021 год – 1539 семей. Сумма выплаты за 2020 год составила более 51,7 млн. рублей. Выплата производится своевременно в установленные сроки.

«Мы видим действенность мер, инициированных нашим Президентом. В республике увеличилось не только число рождений, но и многодетных семей. Так, за год на 27% выросло количество семей, где родился третий ребенок. Необходимо продолжить реализацию комплекса мер, направленных на усиление материальной поддержки семей с детьми», – отметил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи также поручил в кратчайшие сроки возобновить реализацию проекта «МФЦ идёт в роддом», который был приостановлен из-за пандемии. Он включает в себя комплекс услуг и помогает без бюрократической волокиты оформить пакет необходимых документов (свидетельство о рождении ребенка, медицинский полис, СНИЛС, ИНН и т.д.).

Отдельные задачи были поставлены по реализации проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография»». Он предусматривает помощь пожилым людям в профессиональном обучении. С 2020 года категория участников проекта расширена, в связи с чем наряду с гражданами предпенсионного возраста обучение смогли пройти как занятые, так и незанятые граждане в возрасте 50 лет и старше. Всего за год в республике переобучение прошел 151 человек. Глава Адыгеи поручил уделить особое внимание трудоустройству таких граждан.