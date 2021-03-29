«Норникель» возобновил добычу на подтопленных ранее рудниках

ГМК «Норильский никель» остановил водоприток на руднике Октябрьский и приступил к этапу возобновления добычи на рудниках Октябрьский и Таймырский, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Завершен второй этап ликвидации подтопления. Как уточняется, 27 марта водоприток остановили «путем закрытия запорной арматуры». Всего в горные выработки было заложено более 32 тыс. т бетонной смеси. На третьем этапе будет возобновлена работа предприятий. Предполагается, что рудник Октябрьский полностью восстановит добычу в первой декаде мая, Таймырский — в начале июня.

«По оценке компании, снижение объемов производственной программы 2021 года в базовом сценарии относительно ранее утвержденных годовых планов составит порядка 35 тыс. т никеля, 65 тыс. т меди, 22 т металлов платиновой группы»,— говорится в сообщении.

Как сообщалось, «Норникель» частично приостановил работу двух рудников из-за подтопления 12 февраля этого года. Тогда рынок негативно отреагировал на информацию о приостановке предприятий. Компания рассчитывала стабилизировать ситуацию на рудниках к 9 марта.

Рудники Октябрьский и Таймырский входят в Заполярный филиал компании, который считается ключевой ресурсной базой «Норникеля». Он располагается на Таймыре. Комплекс объединяет производственные мощности металлургических, горнодобывающих, обогатительных, транспортных и др. предприятий.

Екатерина Лукашевич