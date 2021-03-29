В Новосибирске задержаны продавцы поддельных медсправок для въезда в Россию

Погранслужба ФСБ раскрыла в Новосибирске преступную группу, которая занималась изготовлением и сбытом подложных медицинских документов для въезда в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Новосибирской области. В отношении дух участников группы возбуждено уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ об организации незаконной миграции, они задержаны.

По данным пограничного управления, у фигурантов дела изъяли более 1 тыс. бланков справок ПЦР, 400 заполненных справок-приглашений, различная валюта на сумму свыше 3 млн руб., а также клиентская база иностранцев, которые планировали купить поддельные бумаги.

Илья Николаев