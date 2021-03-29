Омбудсмен в Алтайском крае о январских митингах: мы следили за этой ситуацией, она нехорошая

Омбудсмен по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин сообщил, что ему не поступало обращений от задержанных на январских митингах, организованных в поддержку политика Алексея Навального. «Всего таких обращений в стране было 45: 19 в Москве, 20 в Санкт-Петербурге, пять в Екатеринбурге, по одному было в Ярославле и Владимире, еще один регион. Мы следили за этой ситуацией (с митингами). Она нехорошая. Никто не настаивал на проведении этих мероприятий, не подавал заявки»,— сказал он журналистам.

Омбудсмен отметил, что действия полиции в регионе считает корректными: «Потому что никаких жалоб на их действия не было. Хотя с коллегами из других субъектов общался, например в Екатеринбурге. У них ситуация развивалась нехорошо. Была картинка на телеканалах: стоят ребята, в них летят снежки, петарды, они вынуждены терпеть это хамство, хотя мер против митингующих они не предпринимали в этот момент». По словам Бориса Ларина, в Алтайском крае было трое организаторов и участников, которые были «административно арестованы». «Они были водворены в центр для административных нарушителей. Там нормальные условия, не санаторий, естественно. Я там бываю»,— сказал он.

Как ранее сообщали в УМВД по Алтайскому краю, в отделения полиции после митинга 31 января доставили 85 участников акции. Всего в сибирских регионах после митингов 31 января правоохранители задержали более 600 участников. В Красноярске в отделения были доставлены 194 человека, в Новосибирске правоохранители задержали 154 человека. Также в январе сообщалось,что в Алтайском крае на 10 суток были арестованы координатор штаба Алексея Навального Вадим Останин и лидер барнаульского движения «Весна» Андрей Скультецкий. Они были признаны виновными по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ.

Оксана Павлова