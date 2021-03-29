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В Красноярске директора автопредприятия заподозрили в незаконном списании служебной иномарки

Директор автопредприятия Красноярска стал фигурантом уголовного дела об особо крупном мошенничестве. Как рассказали в пресс-службе краевого главка МВД, события, которые изложены в деле, произошли в 2018 году. По версии следствия, 45-летний руководитель автопредприятия предоставил недостоверные сведения о стоимости и техническом состоянии служебного автомобиля Toyota. Это позволило ему списать иномарку стоимостью более 1 млн руб. Автомобиль в последующем достался родственнице директора, выложившей за машину 146 тыс. руб.

Следственным отделом УМВД «Красноярское» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), максимальное наказание по ней — десять лет лишения свободы.

Илья Николаев


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