Новосибирская область получила еще 41,2 тысячи доз вакцины против коронавируса

В Новосибирскую область доставлены две крупные партии вакцины «Спутник V». Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, в конце прошлой недели регион получил 16,4 тыс. доз, сегодня — 24,8 тыс. доз. За все время прививочной кампании поставлено около 142 тыс. дозы препарата против коронавируса.

Всего прививку против COVID-19 сделали более 97,4 тыс. человек, в том числе привились двумя компонентами свыше 73,4 тыс. человека.

Во взрослых поликлиниках работают 73 пункта вакцинопрофилактики: 32 пункта действуют в областном центре и 41 — в районах области.

По данным Новосибирскстата, на начало 2021 года в регионе проживали около 2,8 млн человек. Таким образом, процент вакцинации на данный момент составляет около 3,5% от общей численности населения.

Ранее сообщалось, что в регионах Сибири заканчиваются запасы вакцины от коронавирусной инфекции. Так, 19 марта в Томской области препарат против COVID-19 был израсходована на 99%, в Новосибирской области — на 95%. Глава минздрава Новосибирской области Константин Хальзов заявлял, что в регионе «интерес к вакцинации от коронавируса очень высок»

Екатерина Лукашевич