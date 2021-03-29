Суд рассмотрит жалобу «Церкви последнего завета» на расторжение договора аренды леса

В конце апреля арбитражный суд Красноярского края рассмотрит жалобу курагинской местной религиозной организации «Церковь последнего завета» (ЦПЗ) на решение о расторжении договора безвозмездного пользования лесным участком. В феврале 2021 года суд удовлетворил требования регионального минлесхоза о расторжении договора. Он был заключен с религиозной организацией в 2015 году на 10 лет для осуществления религиозной деятельности, площадь участка — 8,9 га. Позднее прокурорская проверка деятельности ЦПЗ выявила нарушения законодательства о лесопользовании. На всей территории лесного участка не было обнаружено зданий, строений, сооружений религиозного и благотворительного назначения, при этом имеются строения в виде домов, бань, навесов, туалетов, сараев, а также капитальные строения, распаханы земли, на которых высажены сельскохозяйственные угодья (около 250 кв. м) и др.

Религиозная организация сообщила, что выявленные строения и сооружения находились на лесном участке до заключения договора безвозмездного пользования, кроме того, они имеют религиозное назначение, являясь «паломническим скитом», расположенным по пути «Обитель Рассвета». Однако суд эти доводы не принял.

Руководители ЦПЗ Сергей Тороп (Виссарион), Владимир Ведерников и Вадим Редькин были задержаны сотрудниками Следственного комитета РФ и ФСБ в Красноярском крае в сентябре 2020 года. Им предъявлено обвинение в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами (ст. 239 УК РФ), и причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). Свою вину они отрицают.

Оксана Павлова