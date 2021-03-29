На уборку снега в Новосибирске районам выделят 11 млн рублей

Власти Новосибирска администрациям районов и Центрального округа выделят из резервного фонда 11 млн руб. Средства пойдут на уборку снега для снижения риска подтопления территорий.

В конце прошлой недели в городе ввели режим повышенной готовности из-за активного таяния снега. По словам мэра Анатолия Локотя, в Новосибирске обнаружено около 200 мест, которые находятся в низине и «вероятность подтопления там весьма велика».

«На этой неделе по заявкам глав деньги будут выделены в фактическом виде»,— сказал первый заместитель мэра города Борис Буреев в понедельник во время оперативного совещания у губернатора.

В свою очередь глава региона Андрей Травников отметил, что впору вводить еще один режим повышенной готовности по состоянию дорог и приступить к ямочном ремонту: «Месяц наблюдаю, что погода позволяет приступить к ямочному ремонту. За этот период ни одной бригады дорожников не увидел. То ли больших денег ждете, то ли больших ям».

Юлия Сасевич