Имущество предпринимателя Юрия Сазонова арестовано на 16 млрд рублей в деле о банкротстве «Заречной»

Арбитражный суд Кемеровской области наложил арест на имущество предпринимателя Юрия Сазонова в рамках дела о банкротстве шахты «Заречная». Речь идет об аресте на сумму 16,3 млрд руб. недвижимого имущества, транспортных средств и иного ценного имущества, принадлежащего господину Сазонову, кроме счетов и денежных средств, следует из материалов суда.

Обеспечительные меры наложены по требованию кредитора — компании Vitol S.A.



Ранее Vitol S.A. добилась ареста на 16,3 млрд руб. на имущество шести ответчиков по иску: ООО «Техшахтопром», ООО «ТД "Авангард"» и ООО «Углетранс» (оба — Новосибирск), а также на имущество конкурсного управляющего АО «Шахта "Заречная"» Григория Третьяка, Ильи Гаврилова и Андрея Филиппова, учредителей «Углетранса».

В составе ОАО «Шахта "Заречная"»: одноименная шахта и отдельный шахтоучасток «Октябрьский», обогатительная фабрика «Спутник», погрузочно-транспортная инфраструктура. Шахта была признана банкротом 20 ноября 2017 года. Из 31,48 млрд руб. ее кредиторской задолженности 35,66% контролирует ООО «УК "Заречная"» (также обанкроченное), 32,7% — ООО «Углетранс», 17,33% — ПАО АКБ «Связь-банк». Максимальный годовой объем добычи предприятия в добанкротные времена превышал 5 млн т, с такой же мощностью работала обогатительная фабрика. В ходе торгов цена имущества шахты снизилась в 11 раз, до 1,5 млрд руб., но покупателя не нашлось.

Также убытки в с лиц, контролировавших шахту «Заречная» и «Алексиевская» (обе входили в состав УК «Заречная») взыскивает ФНС России.

Подробнее о том, как с руководителей шахты кредиторы потребовали 67 млрд руб., — в материале “Ъ-Сибирь” «"Заречной" добавили исков».

Оксана Павлова