Часть имущества ЛВЗ «Оша» выставлена на торги за 365,7 млн руб.

Имущественный комплекс ликеро-водочного завода (ЛВЗ), принадлежащий банкротному ООО ЛВЗ «Оша», выставлен на открытый аукцион с начальной ценой 365,7 млн руб., следует из сообщения конкурсного управляющего на портале «Федресурс».

В единый лот включены 22 объекта недвижимости в Омске, в том числе здания цехов, складов и административные помещения, а также производственное оборудование, офисные мебель и оргтехника. Около 63,6% этого имущество находится в залоге у Юникредит банка.

Аукцион назначен на 5 мая. Заявки принимаются с 29 марта.

Как сообщалось, по данным оценки, стоимость всех активов «Оши», которые будут выставлены на торги в рамках банкротства, составляет около 1,3 млрд руб. К примеру, имущество входящего в состав компании пивзавода оценено в 485,3 млн руб., спиртзавода — в 273,3 млн руб. Часть имущества ЛВЗ находится в залоге у Россельхозбанка, часть — у Юникредит банка.

ЛВЗ «Оша» был признан банкротом в январе 2020 года по требованию налоговой инспекции. В реестр требований кредиторов включены финансовые претензии на сумму около 1,6 млрд руб.

Дарья Решетникова