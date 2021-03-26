В Красноярске борца с коррупцией будут судить за особо крупное мошенничество

В Красноярске состоится суд над оперуполномоченным управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД. Об этом сообщили в краевом управлении Следственного комитета РФ.

По данным следствия, страж порядка похитил у предпринимателя 1,5 млн руб. под видом передачи взятки сотрудникам полиции за закрытие уголовного дела о махинациях с муниципальной землей, по которому коммерсант мог быть привлечен в качестве обвиняемого. С февраля по май 2019 года предприниматель выплатил борцу с коррупцией нужную сумму. В детальнейшем оперуполномоченный потребовал от него еще 5 млн руб. Однако, вместо того, чтобы собирать деньги, предприниматель написал заявление в ФСБ, и оперуполномоченного задержали. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч.4 ст. 159 УК РФ) и покушении на мошенничество (ст. 30, ст. 159).

Илья Николаев