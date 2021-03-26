В Ярославской области возбудили уголовное дело за взятку сотруднику ДПС

В Ярославской области возбуждено уголовное дело в отношении водителя, передавшего сотруднику ДПС взятку, в размере 105 тыс. руб., сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. 42-летний мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 30 УК РФ (Приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч. 3 ст.291 УК РФ (дача взятки). По данным статьям предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Согласно данным пресс-службы, факт взятки был зафиксирован в поселке Борисоглебский. Сотрудниками ДПС был остановлен автомобиль Mazda, под управлением 42-летнего мужчины с признаками алкогольного опьянения.

«За не составление административного материала водитель передал инспектору ДПС деньги в сумме 105 тыс. руб. Полицейские незамедлительно сообщили об этом в дежурную часть, факт покушения на дачу взятки был задокументирован»,— пояснили в пресс-службе.

Уголовное дело в отношении водителя возбуждено ростовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ярославской области.

Дарья Сабаева