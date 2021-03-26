Инвестпроекты большие и малые

Межрегиональный online-марафон
Межрегиональный online-марафон
Кризис, который спровоцировала пандемия COVID-19, не снизил инвестиционную активность пермских компаний. Число инвестпроектов в регионе продолжает расти, а закрытие границ стимулирует импортозамещение и мотивирует предприятия еще больше вкладываться в модернизацию производства. В рамках межрегионального online-марафона ИД «Коммерсантъ» «Инвестиционная экосистема. Региональный аспект» газета “Ъ-Прикамье” организовала обсуждение сегодняшнего состояния экономической среды Пермского края и реализации существующих в регионе инвестпрограмм. Эксперты обсудили наиболее перспективные для вложений направления, эффективные инструменты для воплощения бизнес-идей и способы привлечения инвестиций в муниципалитеты.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в Пермском крае не останавливается реализация запланированных инвестиционных проектов. Более того, по данным регионального министерства экономического развития, число инвестпроектов со статусом «приоритетный» (ПИП) в крае только растет. Так, в 2019 году данный статус имели девять проектов с общим объемом инвестиций 38 млрд руб. За 2020-й в Прикамье статус ПИП получили еще 16 проектов на 34 млрд руб. (инвестиции снизились из-за «ковидного» кризиса). На начало 2021 года портфель региональных инвестпроектов увеличился до 38, а инвестиции выросли до 376 млрд руб.
Кроме того, 102 проекта в настоящий момент реализуются на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП). Общий объем инвестиций в них – 40,8 млрд руб., из них 23 млрд руб. – частные. Еще 16 проектов готовы к реализации (находятся на этапе конкурсных процедур или подписания соглашения). Это новый онкодиспансер, передача в концессию автовокзалов, третий мост через Каму, дорожные проекты, центр баскетбола и другие. Выявлено также 239 объектов, по которым в перспективе может быть заключено соглашение о ГЧП.
Глава минэка Пермского края Эдуард Соснин пояснил, что поддерживать инвестиционную активность на высоком уровне удается благодаря мерам поддержки бизнеса в условиях пандемии. Рост числа ПИПов, по его словам, обусловлен снижением суммы инвестиций, при которой проект получает этот статус. «До 2019 года его могли получить только очень крупные инвестпроекты, затем мы приняли решение присваивать этот статус проектам от 100 млн руб. Сейчас прорабатываем возможность внедрить муниципальные приоритетные инвестиционные проекты, для которых эта планка будет еще ниже – 50 млн руб. Мы понимаем, что для Перми, города-миллионника, 100 млн руб. – это одна сумма, но для города с 60 тыс. жителей это уже совсем другие деньги. При этом мы хотим, чтобы и там развивалось производство и различные услуги», – рассказал министр.
Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Пермского края Павел Носков подчеркнул, что вовлечению муниципалитетов и городских округов в процесс привлечения инвестиций сейчас уделяется особое внимание. В прошлом году с этой целью в Прикамье был создан Совет по экономике – коллегиальный орган, в который входят институты развития и заместители глав по экономике всех муниципалитетов. Создание совета, по словам господина Носкова, помогло агентству обеспечить прямую связь со всеми муниципальными образованиями региона и позволило самим муниципалитетам обмениваться опытом между собой.
«Следующим этапом стало детальное изучение инвестиционного потенциала муниципалитетов. Мы начали разрабатывать инвестиционный профиль для каждого из них. Это документ, который совместно создается муниципалитетом, бизнесом, экспертами и населением. В нем отражается конкурентное преимущество территории, а также планы по развитию находящихся на ней предприятий. Такой инвестпрофиль уже разработан для ТОСЭР «Нытва», сейчас готовятся еще десять документов», – сообщил глава краевого Агентства инвестиционного развития.
Павел Носков остановился также на новой мере для поддержания благоприятного инвестиционного климата на территории столицы региона. Он напомнил о планах по созданию в Перми особой экономической зоны, благодаря которой предприятия-резиденты смогут получать льготы по всем ключевым налогам. Заявку на формирование такой зоны краевые власти планируют подать в сентябре этого года.
Основная доля инвестпроектов в регионе приходится на промышленный сектор. Эдуард Соснин отметил, что структура экономики Пермского края имеет ярко выраженный индустриальный характер, ее основные акценты – химия, нефтехимия и машиностроение. По словам министра экономического развития Прикамья, предприятия этих отраслей сегодня являются наиболее стабильными и регулярно вкладываются в модернизацию своего производства.
Председатель пермского отделения «Деловой России» Дмитрий Теплов подчеркнул, что сейчас у местных компаний появился новый стимул инвестировать в свои производственные мощности, и этому, как ни парадоксально, поспособствовала пандемия и закрытие границ. «Дефицит оборудования, материалов и сырья привел к тому, что отечественные производители испытали повышенный спрос на свою продукцию. Те из них, у кого есть возможности и средства, сейчас активно вкладываются в развитие своих предприятий, чтобы обеспечить импортозамещение. Наша задача сейчас – создать такие условия, в которых они смогут как можно быстрее реализовать свои проекты», – считает господин Теплов.
Одним из инструментов для реализации инвестпроектов в сфере промышленности являются индустриальные парки. Они позволяют запустить новое производство в более короткие сроки. В Прикамье сейчас функционирует одна такая площадка – индустриальный парк «Култаево» в Пермском районе. Его общая площадь – около 20 га. Парк имеет хорошую транспортную доступность благодаря расположению рядом с аэропортом. Он оснащен собственным энергоблоком, системой водоснабжения и водоотведения. На его территории есть кафе, магазины, конференц-залы, отделения банков, автозаправочный комплекс.
По словам гендиректора УК «Индустриальный парк „Култаево“» Андрея Сбоева, благодаря тому что резиденты парка могут миновать длинную стадию оформления земли и подготовки территории, реализация проекта на территории парка занимает около года, в то время как на обычной площадке на это уходит 2–2,5 года. «Кроме того, за счет собственной генерации энергии и автономности ресурсов тарифы на территории парка существенно ниже, чем тарифы сетевых организаций. Это ощутимо влияет на экономику проектов наших резидентов: около 15% удается сэкономить на электроснабжении и до 30% – на теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении», – отметил господин Сбоев.
В конце обсуждения пермские спикеры online-марафона сошлись на том, что в будущем наиболее актуальными станут инвестпроекты в IT-сфере. Условия для развития проектов в этой отрасли в Прикамье тоже созданы. На территории региона работает технопарк Morion Digital. Его резидентами являются как небольшие компании, так и масштабные корпорации, работающие в области высоких технологий – современных систем связи, интернета вещей, робототехники, искусственного интеллекта и так далее.
Директор технопарка Оскар Ягафаров пояснил, что основная задача Morion Digital – создать экосистему для бизнеса, в которой он сможет расти и развиваться быстрее за счет доступности необходимых сервисов, кадровых, финансовых, информационных и прочих услуг. Кроме того, технопарк является площадкой, которая обеспечивает взаимодействие стартапов и крупных компаний, что способствует развитию и тех и других. «На зарубежных рынках мы видим, что большие компании часто вступают в коллаборацию со стартапами, что помогает им оставаться на гребне инновационности, а небольшому бизнесу показывает возможности для роста. В России тоже сейчас наблюдается такая тенденция, но пока часто происходит так, что крупные компании поглощают стартапы, и это в итоге существенно портит этот рынок. У нас же, например, самый крупный резидент – компания „Эр-Телеком“ – тоже охотно работает со стартапами, но при этом последние сохраняют свою самостоятельность. Именно в результате такого взаимодействия выигрывают обе стороны», – полагает господин Ягафаров.
Глава Morion Digital считает, что основное преимущество IT-сферы перед тяжелой индустрией – более короткий цикл развития бизнеса. «В Пермском крае у этой сферы большой задел. У нас есть стартапы, которые уже прогремели на весь мир. Я думаю, эта отрасль – один из драйверов экономики региона», – высказался Оскар Ягафаров.
Подводя итоги встречи, модератор, финансовый эксперт Дмитрий Клещев, отметил активное включение в обсуждение представителей власти. «Говоря об инвестициях, было важно услышать позицию тех, кто эти инвестиции поддерживает и разрабатывает различные инвестпрограммы. Радует, что в этом плане в регионе не отдается предпочтения отдельным отраслям и власти намерены оказывать поддержку всем сферам. Это очень позитивный момент», – подытожил Дмитрий Клещев.