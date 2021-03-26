Инвестпроекты большие и малые

Межрегиональный online-марафон

Кризис, который спровоцировала пандемия COVID-19, не снизил инвестиционную активность пермских компаний. Число инвестпроектов в регионе продолжает расти, а закрытие границ стимулирует импортозамещение и мотивирует предприятия еще больше вкладываться в модернизацию производства. В рамках межрегионального online-марафона ИД «Коммерсантъ» «Инвестиционная экосистема. Региональный аспект» газета “Ъ-Прикамье” организовала обсуждение сегодняшнего состояния экономической среды Пермского края и реализации существующих в регионе инвестпрограмм. Эксперты обсудили наиболее перспективные для вложений направления, эффективные инструменты для воплощения бизнес-идей и способы привлечения инвестиций в муниципалитеты.





Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в Пермском крае не останавливается реализация запланированных инвестиционных проектов. Более того, по данным регионального министерства экономического развития, число инвестпроектов со статусом «приоритетный» (ПИП) в крае только растет. Так, в 2019 году данный статус имели девять проектов с общим объемом инвестиций 38 млрд руб. За 2020-й в Прикамье статус ПИП получили еще 16 проектов на 34 млрд руб. (инвестиции снизились из-за «ковидного» кризиса). На начало 2021 года портфель региональных инвестпроектов увеличился до 38, а инвестиции выросли до 376 млрд руб.

Кроме того, 102 проекта в настоящий момент реализуются на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП). Общий объем инвестиций в них – 40,8 млрд руб., из них 23 млрд руб. – частные. Еще 16 проектов готовы к реализации (находятся на этапе конкурсных процедур или подписания соглашения). Это новый онкодиспансер, передача в концессию автовокзалов, третий мост через Каму, дорожные проекты, центр баскетбола и другие. Выявлено также 239 объектов, по которым в перспективе может быть заключено соглашение о ГЧП.

Глава минэка Пермского края Эдуард Соснин пояснил, что поддерживать инвестиционную активность на высоком уровне удается благодаря мерам поддержки бизнеса в условиях пандемии. Рост числа ПИПов, по его словам, обусловлен снижением суммы инвестиций, при которой проект получает этот статус. «До 2019 года его могли получить только очень крупные инвестпроекты, затем мы приняли решение присваивать этот статус проектам от 100 млн руб. Сейчас прорабатываем возможность внедрить муниципальные приоритетные инвестиционные проекты, для которых эта планка будет еще ниже – 50 млн руб. Мы понимаем, что для Перми, города-миллионника, 100 млн руб. – это одна сумма, но для города с 60 тыс. жителей это уже совсем другие деньги. При этом мы хотим, чтобы и там развивалось производство и различные услуги», – рассказал министр.