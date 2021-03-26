Как Свердловская область привлекает инвестиции

В рамках межрегионального online-марафона ИД «Коммерсантъ» 24–25 марта в Екатеринбурге состоялась online-конференция “Ъ-Урал” «Инвестиционная экосистема. Региональный аспект». Руководители компаний, представляющие различные сферы бизнеса, представители правительства Свердловской области и институтов развития поговорили о ведении инвестиционной политики на Урале и привлекательности региона для вкладчиков.



Действия областного правительства

Правительство Свердловской области во главе с губернатором Евгением Куйвашевым считает необходимым развивать инвестиционную экосистему региона, чтобы создавать рабочие места, поддерживать молодые семьи и значительно ускорить развитие транспортной, логистической и энергетической инфраструктур.

Несмотря на то, что в 2020 году регион находится лишь на 35-м месте в национальном рейтинге по инвестклимату, правительство области старается увеличить скорость запуска проектов: за последние годы в регионе на шесть дней сократилось среднее время постановки компаний на кадастровый учет, среднее время подключения к энергосетям в данный момент составляет 72 дня, а осуществить регистрацию собственности возможно за четыре дня.

Общий размер инвестиционных вложений в основной капитал региона в 2020 году составил 381 млрд руб. По словам заместителя регионального министра инвестиций и развития Елены Хлыбовой, в правительстве рассчитывали на получение более значительного объема средств. «Особенности 2020 года не дали возможности предприятиям вложить все заявленные объемы инвестиционных вложений. Мы рассчитываем, что с восстановлением экономической активности в текущем году мы получим те самые недополученные инвестиции прошлого года»,— сообщила заместитель. В текущем году правительство планирует получить более 400 млрд руб. в областной бюджет от вложений в инвестпроекты: в частности, на Среднем Урале, кроме промышленности, планируется развивать креативную индустрию и сферу услуг. При этом инвестиционные вложения субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) в прошлом году составили около 23% от общей суммы.

Инвестиции в сферы бизнеса

В строительство производства железнодорожных колес, реализуемое компанией «Евраз» на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» в Верхней Салде (Свердловская область), планируется инвестировать около 16 млрд руб., предполагается, что предприятие с расчетом на 425 рабочих мест будет способно выпускать 200 тыс. колес в год с перспективой увеличения мощности до 300 тыс. Производство планируется запустить в 2023 году.

Также «Евраз» ведет проекты на Нижнетагильском металлургическом комбинате (НТМК). По словам вице-президента «Евраза», руководителя дивизиона «Урал» Дениса Новоженова, инвестиции в запуск и обновление доменных печей в 2018 и 2020 годах ($196 млн и $176 млн соответственно) позволили образовать самый современный доменный комплекс в России, отвечающий высоким экологическим стандартам. При этом в прошлом году «Евразом» был начат инвестпроект предполагаемой стоимостью 1,1 млрд руб. по строительству двух разливочных машин для производства холодного чугуна, их запуск должен состояться в 2022 году. Кроме того, по соглашению с итальянской компанией Danieli к 2024 году на НТМК планируется реконструировать рельсобалочный цех ($200 млн инвестиций) и к 2023 году модернизировать конвертерное производство (3 млрд руб.)

Холдинг также вложит 6,4 млрд руб. в развитие месторождения на Качканарском горно-обогатительном комбинате (КГОК). К 2024 году «Евраз» планирует добывать 13 млн т сырья и увеличить объем запасов до 6,87 млрд т, для этого будет дополнительно создано 135 рабочих мест и закуплена новая техника.

Екатеринбургский хлебопекарный комбинат «Смак» с 2019 года ведет строительство нового завода на площади около 8 га, запуск которого запланирован на осень текущего года. «Мы запроектировали предприятие площадью порядка 40 тыс. кв. м. Это будет один из крупнейших хлебопекарных заводов в России: объем инвестиций к моменту запуска составит более 4 млрд руб.»,— рассказал гендиректор комбината Владилен Фуфаров. Развивать площадку планируется в течение 10 лет.

Корпорация «Маяк» планирует продолжать реализовывать проекты по сохранению культурных объектов и введению их в эксплуатацию (так, компания собирается провести ремонт усадьбы купца Михаила Нурова на улице Чапаева и его территории, включая спуск к реке Исеть), а также развивать арт-кластер в сотрудничестве с общественными организациями Екатеринбурга и мининвестразвития Свердловской области. По словам вице-президента компании, члена экспертной группы АСИ по оценке Национального рейтинга инвестиционной привлекательности региона Марины Сухановской, для его создания были привлечены общественные организации Екатеринбурга, а экономическая модель в данный момент разрабатывается экспертами кафедры девелопмента Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина (УрФУ). Кроме того, в активе министерства реализуются еще два подобных проекта.

Работа индустриальных парков Среднего Урала

По данным исполнительного директора Ассоциации индустриальных парков (АИП) Дениса Журавского, большинство промышленных парков региона являются частными, и среди них присутствуют площадки без привлечения господдержки, которые показывают положительные результаты. С 2013 года в уральских парках разместилось около 2 тыс. предприятий, заняв 60% от их общей площади, при этом в данный момент спрос промышленников опережает предложение.

К началу 2021 года к Инжинирингому центру технопарка высоких технологий Свердловской области присоединились 116 резидентов. Общий объем выручки технопарка составил 6,1 млрд руб. По данным руководителя Виталия Баланчука, сейчас найти инвесторов для реализации проектов проще, чем 5–10 лет назад, это связано с изменением портрета стартапа (резиденты начали реже выдвигать требования к инфраструктуре). При этом во время пандемии в технопарке была отмечена положительная динамика роста компаний, ориентированных на экспорт, и IT-фирм.

По словам гендиректора Корпорации развития Среднего Урала Максима Прачика, в стратегию компании заложена цель — создание 10 инвестиционных площадок на территории Свердловской области к 2035 году. Это позволит удовлетворить спрос представителей бизнеса, поскольку площадка с подготовленной инфраструктурой является решающим фактором при принятии решения инвестором. «Не так давно СОСПП показал результаты опроса: 10% предпринимателей хотят развивать инфраструктуру, этот показатель увеличился в два раза с 2019 года, 7% представителей бизнеса видят активное участие государства из-за соотношения цены—качества»,— рассказал господин Прачик. При этом он отмечает потенциал парка «Богословский» в Краснотурьинске. Сейчас размер частных инвестиций в парк почти в три раза превышает вложения в инфраструктуру и составляет 2,9 млрд руб. «Мы видим перспективы для размещения в парке нефтегазосервисных компаний и предприятий по деревообработке и производству стройматериалов»,— уточнил он. Кроме того, в данный момент корпорация занимается развитием инфраструктуры промышленного парка в Заречном, а также планирует построить два парка на территории Екатеринбурга.

Барьеры, сдерживающие развитие инвестиционной экосистемы в Свердловской области

Представители бизнеса сошлись во мнении, что наиболее проблемными факторами, препятствующими развитию инвестиционного климата в Свердловской области, стало несовершенное законодательство: отсутствие льгот, смягчающих налогообложение до момента начала окупаемости предприятия, а также существование противоречащих друг другу нормативных актов. Кроме того, отмечается незаинтересованность и разобщенность работы чиновников над проектами и вызванный этим излишне сложный документооборот, вопросы ЖКХ, а также проблемы с экологией, дефицитом технопарков и их инфраструктурного оснащения.

По мнению спикеров, кроме решения этих проблем, для улучшения инвестиционной привлекательности региона требуется ввести инвестиционный налоговый вычет для проектов (в данный момент на таких условиях в Свердловской области работает только горнолыжный курорт «Гора Белая»), продвигать работу на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП), развивать сеть инвестплощадок для конкурентоспособности региона, также ввести программу испытания новых разработок промышленных прототипов на производствах при поддержке государства.

При этом правительство Свердловской области старается наладить диалог между чиновниками и предпринимателями, чтобы не усложнять процессы по организации проектов и решать возникшие из-за этого проблемы. Так, с ноября 2020 года в рамках программы «Шаг навстречу» министерство инвестиций и развития Свердловской области провело переговоры по вопросам бизнес-сообщества с региональной энергетической комиссией, областным министерством энергетики и ЖКХ и региональным министерством по управлению госимуществом. Кроме того, в декабре 2020 года на Среднем Урале появилась возможность получить статус регионального инвестпроекта, если его стоимость составляет более 50 млн руб., его обладателям правительство готово снизить ставку налога на прибыль и предоставить другие льготы.