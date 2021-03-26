Главный эпидемиолог: подтвержденных случаев коронавируса после вакцинации в Алтайском крае нет

В Алтайском крае нет подтвержденных случаев заболевания COVID-19 после вакцинации, сообщила “Ъ-Сибирь” главный краевой внештатный специалист эпидемиолог Ирина Переладова. Она уточнила, что «заключений, подтверждающих заболевания еще не поступало».

Ранее местные СМИ сообщили, что в регионе зафиксировали первые единичные случаи заражения ковидом после вакцинации от вируса.

«У нас есть первичная информация о единичных случаях заболеваний, но чтобы уверенно говорить об этом, сначала нужно получить заключения. Мы разбираемся в этой ситуации»,— сказала госпожа Переладова. Она пояснила, что для формирования иммунитета должно пройти 42 дня (21 день после введения первого компонента вакцины и 21 — после второго). «Люди же не в инкубаторе находились на протяжении этого времени, мог быть контакт»,— сказала врач.

По ее словам, предположительно, определенный процент повторного заболевания корнавирусом среди провакцинировавшихся будет: «Нет ни одной в мире вакцины, которая защищает на 100%. Но, поставив прививку от COVID-19, у человека появляется надежда, что у него не будет осложнений и летального исхода».

По данным оперштаба, всего в регионе зафиксировано 46 620 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 41 670 человек, умерли 2 634 пациента. Привились 82 244 человека, в том числе, 22 385 человек получили первую прививку, 59 859 поставили оба компонента.

Юлия Сасевич