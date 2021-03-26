СК возбудил дело на пассажира, оскорбившего сотрудника полиции в аэропорту Барнаула

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело на жителя Екатеринбурга, устроившего дебош в аэропорту Барнаула. Об этом сообщила старший помощник руководителя управления Наталия Чернакова.

По данным следствия, инцидент в аэропорту произошел утром 25 марта во время регистрации пассажиров, вылетающих в столицу Урала. В связи с неадекватным поведением одного из пассажиров у стойки регистрации представителям авиакомпании потребовалась помощь сотрудников транспортной полиции. Мужчина, находившийся в состоянии опьянение, провоцировал конфликт с работниками воздушного транспорта, матерился. Представитель авиаперевозчика отказал пассажиру в перелете, его препроводили в комнату полиции для составления протокола об административном правонарушении. При оформлении бумаг пассажир оскорбил сотрудника полиции.

Как рассказали в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения) суд арестовал дебошира на одни сутки. Сегодня в отношении него завели уголовное дело по ст. 319 УК РФ об оскорблении представителя власти.

Илья Николаев