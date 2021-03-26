Около 65 тысяч жителей Омской области сделали прививку от COVID-19

В Омской области привились от коронавируса почти 65,3 тыс. жителей, сообщает пресс-служба регионального минздрава. Из них около 43,4 тыс. поставили оба компонента вакцины.

«В настоящее время в 56 учреждениях здравоохранения города Омска и муниципальных районах организовано 76 пунктов вакцинации и 56 мобильных прививочных бригад»,— говорится в сообщении министерства.

По данным Омскстата, на начало 2021 года в регионе проживали 1,903 млн человек. Таким образом, процент вакцинации на данный момент составляет 3,3% от общей численности населения.

Всего за время пандемии в регионе выявлено 43 318 случаев заражения вирусом. Выздоровели 35 138 пациентов, умерли 1 311 человек.

Юлия Сасевич