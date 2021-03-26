Собственник полигона под Красноярском отказался от контракта на размещение ядохимикатов

В Красноярском крае собственник специализированного полигона «Серебристый» аннулировал контракт о захоронении пестицидов с Дальнего Востока. Министерство экологии и рационального природопользования региона провело проверку документов о размещении опасных отходов и выявило нарушения, сообщило ведомство.

Специалисты министерства установили, что не был обозначен порядок действий с транспортировкой отходов. Кроме того, нет информации об определении класса их опасности и «не предусмотрен переход права собственности».

Результаты проверки были направлены в Росприроднадзор и прокуратуру.

В середине марта региональная природоохранная прокуратура организовала проверку после сообщений СМИ о планах размещения на полигоне «Серебристый» высокотоксичных отходов из Амурской области. Позже губернатор Красноярского края Александр Усс поручил министру экологии Павлу Борзых вместе с федеральными органами власти оценить условия работы полигона и обоснованность заключения договора. Он отмечал, что подобные вопросы не могут решаться без общественного контроля.

Полигон «Серебристый» принадлежит АО «Зеленый город». Он был введен в 2006 году, находится в Березовском районе. По информации компании, предприятие может обеспечивать экологическую безопасность размещения отходов всего спектра I-III классов опасности.

Екатерина Лукашевич