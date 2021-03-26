Власти Новосибирска ввели режим повышенной готовности из-за активного таяния снега

В Новосибирске ввели режим повышенной готовности. Из-за активного таяния снега и потепления в городе возникли риски подтопления, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Накануне мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил журналистам, что в городе обнаружено около 200 мест, которые находятся в низине и «вероятность подтопления там весьма велика».

«Из-за подтопления придомовых территорий и участков дорог возникли перебои в работе оперативных служб, превышены нормативные сроки реагирования на обращения жителей города, что представляет реальную угрозу жизни и здоровью людей»,— уточнили в пресс-службе.

В режиме «повышенной готовности» будут действовать, в том числе, подразделения администрации города, аварийно-спасательная служба. Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии обязан организовать уборку улиц, вывоз снега, обеспечить заключение муниципальным казенным учреждениям, подведомственных департаменту, контрактов на уборку, утилизацию снега с привлечением необходимой техники.

В январе 2020 года власти Новосибирска объявили режим ЧС из-за обильных снегопадов. Тогда мэрия признала, что ситуация представляет реальную угрозу жизни и здоровью людей из-за невозможности эксплуатации дорог и приведения в порядок придомовых территорий. Введение режима позволяло привлечь дополнительные средства из городского бюджета на уборку.

Подробнее о ЧС в Новосибирске в прошлом году — в материале “Ъ-Сибирь” «Снегоукорочный режим».

Екатерина Лукашевич