В Республике Алтай прокуратура объявила предостережения трем министрам

Прокурор Республики Алтай Анатолий Богданчиков объявил предостережения восьми руководителям органов исполнительной власти. В том числе, министру регионального развития Константину Зорию, министру экономического развития Вячеславу Тупикину, и. о. министра здравоохранения Владимиру Шестаку.

«Рассмотрены вопросы реализации нацпроектов "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Образование", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Жилье и городская среда", "Экология" и "Цифровая экономика", а также имеющиеся риски их невыполнения в намеченные сроки»,— говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что предостережения объявили «в целях недопущения нарушений бюджетного законодательства, принципа эффективности использования бюджетных средств и срыва реализации программных мероприятий».

Как ранее писал “Ъ-Сибирь”, в начале февраля этого года глава республики Олег Хорохордин объявил выговор первому вице-премьеру региона Виталию Малахову, а также сделал замечания министру экономразвития Вячеславу Тупикину и министру образования Ольге Саврасовой. Замечания были связаны со срывами сроков реализации нацпроектов.

Юлия Сасевич