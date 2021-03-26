Новая волна заболеваемости COVID-19 может начаться в Петербурге в мае

Новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией в Петербурге может начаться в мае – июне. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению города Андрей Сарана.

По его словам, вируса циркулирует еще много, а маски стали носить реже. «Также мы видим, что иммунитет у переболевших сохраняется в течение 6-7 месяцев. Люди у нас начали болеть в марте 2020 года, а пик пришелся на осень, на ноябрь. Если отсчитывать шесть месяцев от ноября, то это май. И, если говорить предположительно о третьей волне, то это будет конец апреля-май-июнь»,— цитирует слова чиновника «Интерфакс».

Господин Саарана добавил, что новый подъем, вероятно, будет ниже, чем предшествующий.

Добавим, что по данным межведомственного координационного совета по противодействию распространению коронавируса, интенсивность распространения инфекции в Петербурге снижается, но медленно и нестабильно. За неделю количество активно больных COVID-19 уменьшилось на 9,67%. число пациентов с коронавирусом и пневмониями, находящихся на стационарном лечении – выросло на 0,94%.