Александр Усс поручил проверить контракт о захоронении ядохимикатов под Красноярском

Губернатор Красноярского края Александр Усс в Instagram прокомментировал вызвавшую «серьезное беспокойство красноярцев» тему захоронения пестицидов с Дальнего Востока на полигоне «Серебристый» и поручил провести проверку.

«Когда ко мне поступила эта информация, я сразу поручил министру экологии Павлу Борзых включиться в эту тему и детально вместе с федеральными органами власти, прежде всего Росприроднадзором, оценить условия работы этого полигона и обоснованность заключения контракта»,— приводит слова губернатора пресс-служба региона.

Господин Усс также отметил, что «вопросы такого рода не могут решаться, что называется, "под столом", без общественного контроля».

На прошлой неделе о проверке на полигоне «Серебристый» сообщила Красноярская природоохранная прокуратура. К ней привлечены специалисты Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора. Планируется дать оценку соответствия технологии обезвреживания и захоронения имеющимся требованиям.

Полигон «Серебристый» принадлежит акционерному обществу «Зеленый город». Он находится в Березовском районе Красноярского края. По данным компании, предприятие может обеспечивать экологическую безопасность размещения отходов всего спектра I-III классов опасности. Ранее АО «Зеленый город» заключило контракт с Государственным бюджетным учреждением Амурской области «Экология», предложив утилизировать почти 900 т пестицидов 2 и 3 класса опасности за 50,1 млн руб. при начальной цене контракта около 70 млн руб.

Дарья Решетникова