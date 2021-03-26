В Югре за сутки выявили 81 новый случай COVID-19

На территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) за минувшие сутки был подтвержден 81 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, еще один человек скончался.

По данным регионального оперативного штаба, новые случаи заболевания зафиксированы в 14 муниципалитетах. Большее количество новых больных — в Ханты-Мансийские (20), Сургуте (15) и Нижневартовске (12). На момент выявления у 53 человек были симптомы ОРВИ, у 26 диагностирована пневмония, трое переносили болезнь в бессимптомной форме.

По данным на 26 марта, с начала пандемии в регионе был зафиксирован 53 801 случай инфицирования. Более 52,2 тыс. югорчан выздоровели. Состояние 49 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 30 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умер 781 человек.