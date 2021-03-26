Томская область получила более 6 тысяч доз вакцины от COVID-19

В Томскую область поступило 6,2 тыс. доз вакцин от коронавируса, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения. За время прививочной кампании всего поступило более 40,7 тыс. доз двухкомпонентного препарата «Гам-ковид-вак» («Спутник V»).

По данным департамента, вакцинацию прошли 34,7 жителей, из них 28 тыс. человек поставили два компонента. Всего на вакцинацию записались около 45 тыс. жителей.

Ранее “Ъ-Сибирь” писал, что в регионах Сибири заканчивается вакцина от коронавируса. По состоянию на конец прошлой недели, в Томской области препарат был израсходован на 99%, в Новосибирской области — на 95%. Такая же проблема наблюдалась и в Алтайском крае.

Юлия Сасевич