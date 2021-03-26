В Республике Алтай зарегистрировали первых кандидатов на праймериз перед выборами в Госдуму

Реготделение «Единой России» в Республике Алтай зарегистрировало первых участников предварительного голосования, сообщается на сайте партии. Среди них: депутат Госдумы Родион Букачаков и чемпион мира по самбо Виталий Уин.

Ранее первых кандидатов определили в Новосибирской области. В их число вошли: депутат законодательного собрания Новосибирской области Олег Иванинский, «волонтер Победы» Мария Игошкина и депутат Госдумы Дмитрий Савельев. Последний в действующий созыв избирался от ЛДПР, однако в конце прошлого года покинул партию.

Регистрация кандидатов на праймериз продлится до 29 апреля. Предварительное голосование пройдет с 24 по 30 мая, а результаты объявят 1 июня.

Выборы в Госдуму пройдут в сентябре 2021 года. Сроком на пять лет изберутся 450 депутатов, из них 225 пройдут по партспискам, остальные — по одномандатным округам.

Юлия Сасевич