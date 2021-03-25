Гендиректор «Ростовпассажиртранса» покинул должность

Андрей Быков покинул должность генерального директора МУП МТК «Ростовпассажиртранс» 24 марта. Об этом “Ъ-Юг” сообщили в пресс-службе администрации Ростова-на-Дону. «Освобожден от должности по собственному желанию»,— прокомментировали в пресс-службе.

«Освобожден от должности по собственному желанию»,— прокомментировали в пресс-службе. Андрей Быков занимал должность директора с 2019 года.

По данным сервиса kartoteka.ru, МУП МТК «Ростовпассажиртранс» было учреждено в 1997 году. Основная деятельность компании — деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам. Она обслуживает 23 автобусных маршрута. Бенефициаром предприятия является городской департамент транспорта. В 2019 году выручка предприятия составила 1,1 млрд руб., а убыток — 400 млн руб.

Наталья Шинкарева