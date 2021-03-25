Дело несостоявшегося убийцы кемеровского адвоката передается в суд

Прокуратура Кемеровской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Приморского края, который обвиняется в попытке убийства убийства кемеровского адвоката Сергея Учителя в ноябре 2019 года (ч. 3 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст.105 УК РФ - покушение на убийство по найму, ч. 4 ст. 327 - незаконное приобретение, хранение заведомо поддельного паспорта гражданина с целью облегчить совершение другого преступления, ч.1 ст. 222 УК РФ - незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов). После вручения копии обвинительного заключения обвиняемому уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд Кемерова для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в сентябре 2019 года 54-летний обвиняемый принял предложение знакомого совершить убийство адвоката в Кемерове за $10 тыс. США. В ходе приготовления к убийству он получил от организатора поддельный паспорт на имя гражданина Кыргызской Республики, огнестрельное оружие и патроны к нему. 6 ноября 2019 года обвиняемый приехал к офису адвокатской коллегии, в которой работал потерпевший, дождался, когда тот вышел на улицу и выстрелил в него из пистолета, ранив в грудь. При попытке выстрелить второй раз в пистолете заклинил патрон. Киллера задержали охранники коллегии на месте происшествия. Сергею Учителю своевременно оказали медицинскую помощь

В отношении организатора предварительное расследование продолжается. О том, что он также задержан заместитель начальника ГУ МВД России по Кемеровской области – начальник полиции Александр Табакаев сообщал в феврале 2020 года, указав только, что он также житель Приморского края. По данным «Ъ-Сибирь», мотивы организации покушения на кемеровского адвоката и заказчика следствие пока не установило.

Игорь Лавренков, Кемерово