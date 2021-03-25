В Ростове-на-Дону могут продлить маршрут № 92

Департамент транспорта рассматривает возможность продлить маршрут № 92 сообщением «Центральный рынок — ЖК «Платовский» из-за многочисленных обращений горожан, сообщается на сайте городской администрации.
Как сказано в сообщении, маршрут планируется продлить до ТРК «Мегамаг». «Это решение позволит обеспечить транспортную связь ул. Вятская, ЖК „Платовский“, а также садовых товариществ, расположенных вблизи ул. Орская с торгово-развлекательным комплексом, стадионом „Ростов Арена“ и парком „Левобережный“», — сказано в сообщении. Однако изменение маршрута приведет к тому, что из его схемы будет исключена остановка «Центральный Рынок». Кроме того, путь посетителей рынка до ближайшей остановки увеличится. Департамент попросил жителей Ростова проголосовать за варианты на платформе «Активный ростовчанин».