В Ростове-на-Дону могут продлить маршрут № 92

Департамент транспорта рассматривает возможность продлить маршрут № 92 сообщением «Центральный рынок — ЖК «Платовский» из-за многочисленных обращений горожан, сообщается на сайте городской администрации.

Как сказано в сообщении, маршрут планируется продлить до ТРК «Мегамаг». «Это решение позволит обеспечить транспортную связь ул. Вятская, ЖК „Платовский“, а также садовых товариществ, расположенных вблизи ул. Орская с торгово-развлекательным комплексом, стадионом „Ростов Арена“ и парком „Левобережный“», — сказано в сообщении. Однако изменение маршрута приведет к тому, что из его схемы будет исключена остановка «Центральный Рынок». Кроме того, путь посетителей рынка до ближайшей остановки увеличится. Департамент попросил жителей Ростова проголосовать за варианты на платформе «Активный ростовчанин».

Наталья Шинкарева