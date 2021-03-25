Власти Кузбасса изменили функции регионального министерства соцзащиты

Правительство Кузбасса расширило полномочия министерства социальной защиты населения региона. Соответствующие документы были опубликованы на сайте администрации правительства региона.

Согласно новой редакции документа «О министерстве социальной защиты населения Кузбасса», минсоцзащиты будет участвовать и реализовывать проекты в сфере добровольчества. Кроме того, будет оказывать поддержку волонтерским организациям во взаимодействии с учреждениями, оказывающими организационную, информационную поддержку добровольцам.

Вместе с этим минсоцзащиты может формировать координационные и совещательные органы в сфере добровольчества волонтерства при министерстве.

Назначает и освобождает главу министерства губернатор региона. При этом в обновленной редакции указывается, что решение может приниматься по представлению заместителя председателя правительства Кузбасса, который теперь курирует министерство. Ранее функции куратора выполнял замгубернатора региона.

Минсоцразвития стало третьим министерством, функционал которого изменился в рамках реформы органов исполнительной власти в регионе. В феврале этого года на минздрав Кузбасса были возложены функции по работе с добровольческими организациями. Вместе с этим в марте было сформировано министерство науки и высшего образования, которому были переданы полномочия в сфере науки и высшего образования в регионе, а также полномочия в сфере инновационного развития.

Даниил Тарабукин