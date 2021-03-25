Суд назначил дату заседания по иску группы жителей к главе Республики Хакасия

Верховный суд Хакасии назначил на 9 апреля еще одно предварительное заседание по иску группы граждан к главе Республики Хакасия Валентину Коновалову. Как уточнил “Ъ-Сибирь” представитель стороны истца Александр Мяхар, в качестве ответчика, помимо главы региона, привлекается и правительство региона. «Мы здесь первопроходцы, так как никакой юридической практики в отношении таких процессов не было в России. Судья предложила за основу взять кодекс административного судопроизводства»,— сказал господин Мяхар.

Иск является частью процедуры по отставке господина Коновалова с должности главы субъекта, которую инициировала осенью 2020 года группа жителей республики.

По мнению общественников, экс-министр природных ресурсов Хакасии Сергей Арехов (оставил должность в октябре 2020 года) был назначен с процедурными нарушениями — «без согласования с Рослесхозом, как того требует Лесной кодекс».

По словам Александра Мяхара, инициаторы отставки главы республики также подали второй иск — претензии связаны с назначением в январе 2019 года министра спорта региона Владимира Кретова (ушел в отставку в сентябре 2020 года), которому на тот момент было 70 лет. По мнению инициативной группы, назначение министра также было проведено с нарушениям законодательства. Предварительное заседание по этому иску назначено на 6 апреля.

На этой неделе, рассказал господин Мяхар, в суд был подан третий иск (пока не принят в производству) о якобы нецелевом расходовании 198 млн руб. из резервного фонда республиканского бюджета.

Юлия Сасевич