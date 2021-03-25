Уголовное дело возбуждено после взрыва возле гаража в Кузбассе

В Анжеро-Судженске после взрывы пакета возле гаража возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом). Пострадал 33-летний мужчина, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Кузбассу.

По версии следователей, инцидент произошел в дневное время 24 марта. Местный житель на машине подъехал к гаражу, рядом с воротами которого находился сверток. «Мужчина решил отодвинуть его в сторону и оттолкнул ногой, сверток разорвало, в результате мужчину травмировало осколками»,— уточнили в ведомстве. Пострадавший был доставлен в больницу Анжеро-Судженска около 13:30 по местному времени с ранениями головы, груди и других частей тела. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.

Следственные органы отрабатывают все возможные версии произошедшего и ищут тех, кто причастен к преступлению. Для установления деталей будут проведены взрыво-техническая экспертиза и ДНК-анализ.

Юлия Демкина