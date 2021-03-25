В Красноярском крае председатель райсовета депутатов сложила полномочия из-за работы сторожем

Председатель совета депутатов Назаровского района (Красноярский край) Наталья Кучинская написала заявление о сложении полномочий с 1 апреля, сообщается на сайте районной администрации. На внеочередной сессии 25 марта депутаты поддержали ее решение. Исполнять обязанности будет Ирина Жаронкина.

«Необходимость прекратить полномочия председателя депутатского корпуса возникла на основании представления прокуратуры. По семейным обстоятельствам Наталья Кучинская нуждалась в дополнительном доходе, поэтому устроилась сторожем в Степновской больнице, не расценив эту подработку как коррупцию»,— говорится в сообщении администрации.

Отмечается, что подработка не влияла на основную деятельность, однако «все же это является нарушением законодательства». Госпожа Кучинская останется депутатом райсовета. Вопрос об избрании нового председателя депутаты могут рассмотреть на ближайшей сессии в апреле.

Юлия Сасевич