Омский аэропорт не получил разрешение на выполнение международных рейсов

Омский аэропорт имени Д.М. Карбышева не получил разрешение на обслуживание международных рейсов в связи с распространением коронавируса в регионе, сообщает компания.

«Определяющим является показатель распространения коронавирусной инфекции, который должен быть не менее 200 тестов на 100 тыс. населения»,— отмечается в сообщении.

С 28 марта аэропорт переходит на летнее расписание полетов, которое будет работать до конца октября 2021 года. Он продолжит обслуживать внутренние рейсы. Кроме того, в рамках чартерной программы запланированы перевозки в Турцию, Тунис, Вьетнам, Грецию и ОАЭ.

По данным местного оперативного штаба, с начала пандемии в регионе было выявлено более 43,1 тыс. случаев (+109) заражения коронавирусом, выздоровели 34,7 тыс. пациентов (+202), умерли более 1,3 тыс. человек (+3).

Международный аэропорт имени Д.М. Карбышева расположен в 5 км к юго-западу от центра Омска. География полетов: города России и СНГ, страны дальнего зарубежья Турция, Таиланд, Вьетнам, Индия, ОАЭ.

Даниил Тарабукин