«Россети Сибири» намерены взыскать недополученные из тарифов 11,8 млрд рублей

«Россети Сибири» сообщили о намерении через суд и путем обращения в ФАС разрешить разногласия о правильности установки тарифов в семи сибирских регионах.

По данным гендиректора компании Павла Акилина, в 2020 году из-за низких тарифов «Россети Сибири» недополучили 6,67 млрд руб. выручки, до 2020 года — еще 5,52 млрд руб. «В общей сложности почти 12 млрд руб. мы на сегодня оспариваем. При нашей выручке в 56 млрд руб. по 2020 году, это около 20% — довольно большая сумма», — сообщил он в инстаграм-канале компании.

По словам господина Акилина, в ряде субъектов компании нанесли убытки в связи «неправильной политикой по тарифному регулированию». Их «Россети Сибири» рассчитывают взыскать из региональных бюджетов.

Павел Акилин добавил, что ранее компания уже отсудила у тарифных регуляторов около 10 млрд руб., эти деньги будут компенсированы путем включения в тариф.

Дарья Решетникова