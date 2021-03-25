Канада ввела санкции против сибирского полпреда

Канада ввела санкции против девяти российских официальных лиц в связи с предполагаемым отравлением политика Алексея Навального и заменой ему условного срока на реальный, сообщает “Ъ”. Список размещен на сайте МИД Канады.

Из сибирских чиновников в него попал полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и экс-начальник УФСБ по Красноярскому краю Александр Калашников (возглавляет ФСИН РФ).

Также в санкционный список вошли: директор ФСБ Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов, генпрокурор Игорь Краснов, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин и заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко. Им запретят въезд в Канаду, а возможные банковские счета в стране заморозят.

В заявлении министерства отмечается, что санкции — это часть согласованных дипломатических усилий по оказанию давления на представителей российских властей, которые якобы причастны к отравлению Алексея Навального, его судебному преследованию и задержаниям участников акций протестов в поддержку политика.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о применении санкций на три года в отношении ряда российских компаний, лиц и СМИ. В их число попал бывший губернатор Алтайского края и сенатор Александр Карлин.

Юлия Сасевич