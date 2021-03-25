Фирма легализовала более сотни мигрантов в Томской области

В Томске региональное управление ФСБ возбудило уголовное дело об организации незаконной миграции. Его фигурантами стали двое сотрудников фирмы, занимавшейся оформлением фиктивных документов для мигрантов — поддельных трудовых патентов, разрешений на временное проживание, вида на жительство, приобретения гражданства РФ. Как рассказали в пресс-службе УФСБ, через фирму были легализации на территории региона более 100 выходцев из стран Центральной Азии. Правоохранители квалифицировали это по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания иностранных граждан в РФ), наказание по ней — до семи лет лишения свободы.

Илья Николаев