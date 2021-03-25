Коллективу МВД по Республике Алтай представили нового руководителя

Главный полицейский страны Владимир Колокольцев вчера в режиме видеоконференцсвязи представил личному составу МВД по Республике Алтай нового руководителя. Ранее,18 марта, указом президента РФ Владимира Путина им был назначен 45-летний Александр Соловьев.

Александр Соловьев родился в Волгограде. Службу в органах внутренних дел начал в 1995 году в должности милиционера отдельного батальона ППС при волгоградском УВД. В 2002 году он окончил Волгоградскую академию МВД России, а в 2015 году — Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ. Полковник Соловьев, который имеет ученую степень кандидата юридических наук, с 1999-го по 2017 год работал на различных должностях управления по борьбе с организованной преступностью, управления по экономической безопасности и противодействия коррупции, управления собственной безопасности ГУВД по Волгоградской области. Перед назначением на должность руководителя МВД по Республике Алтай четыре года возглавлял управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области.

Илья Николаев