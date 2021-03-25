Парламент Алтайского края в первом чтении принял закон о запрете продажи зажигалок детям

Депутаты заксобрания Алтайского края (АКЗС) большинством голосов поддержали принятие закона «О мерах по защите здоровья несовершеннолетних в сфере розничной продажи некоторых товаров» в первом чтении. «За» проголосовали 48 человек, против — восемь, воздержались — трое.

Согласно законопроекту, в регионе предполагается запретить продажу лицам до 18 лет «безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, а также товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ». Закон вводят для защиты здоровья и нравственности жителей. Авторы проекта — комитет АКЗС по здравоохранению и науке и фракция ЛДПР.

«Произошел резкий рост продаж тонизирующих напитков. В большинстве, упаковки, которые к нам идут из-за рубежа, содержат допустимую для взрослых норму кофеина 150 мг. Для детей она составляет 2,5 мг. И ребенку эту баночку пить нельзя. То, что избыточное потребление кофеина безопасно для детей, не написано ни в одном заключении»,— сказал председатель комитета по здравоохранению Александр Лазарев.

Также, по его словам, в крае приобретает популярность токсикомания, в частности, «сниффинг» — вдыхание газовых паров бытовых приборов.

Особенно он популярен среди детей в возрасте от 10 до 15 лет. «Даже однократное вдыхание может привести к отеку легких и головного мозга, удушью. В Барнауле, Бийске такие случаи уже зарегистрированы»,— уточнил господин Лазарев.

Мнения депутатов разделились. Так, проект подержала лидер КПРФ в парламенте Мария Прусакова: «Могу сказать, как человек взрослый, хотя я сама не употребляю энергетики, не представляла кокой вред они могут наносить подросткам».

Часть депутатов отметили, что необходимы консультации с экспертными сообществами.

«С одной стороны, закон нужный, но мне кажется, что мы все мешаем — и напитки, и зажигалки — это разное. Может ко второму чтению мы напишем, что бензин нельзя нюхать. Нам бы в маразм не уйти. Чтобы принимать закон во втором чтении, нужно посоветоваться с большим количеством экспертов»,— сказал член фракции «Единая Россия» Юрий Матвейко.

Ранее в Алтайском крае запретили продажу снюса несовершеннолетним. Инициатором законопроекта был краевой минздрав. Отмечалось, что употребление такой смеси может привести к нарушению работы сердца, нервной и эндокринной систем и ЖКТ.

Юлия Сасевич