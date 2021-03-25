Выбросы в атмосферу Новокузнецка снизились за три года на 36 тысяч тонн

Объем выбросов в атмосферу Новокузнецка снизился с 2017 года на 35,8 тыс. т или на 11,4%, сообщила председатель городского комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов Ирина Савина. На заседании комиссии Общественной палаты Кемеровской области по экологии и охране окружающей среды она отметила, что в 2017 году объем выбросов составлял 313,3 тыс. т, а в 2020 — уже 277,5 тыс. т.

В городе реализуется трехлетний план природоохранных мероприятий на 2019-2021 годы, который предполагает, что промышленные предприятия Новокузнецка за этот период направят на экологию 7,8 млрд руб., в том числе, 6,6 млрд руб. — на охрану атмосферного воздуха, 0,69 млрд руб. — на охрану водной среды и 0,46 млрд руб. — на обращение с отходами, сообщила председатель комитета.

В целом за 2019-2024 годы в городе предусмотрено реализовать 24 природоохранных мероприятия по федеральному проекту «Чистый воздух» с сокращением выбросов на 20% или 69 тыс. т и снижением уровня загрязнения воздуха в городе с «очень высокого» до «повышенного».

Среди крупных промышленных предприятий на долю АО «Евраз ЗСМК» приходится 81,5% выбросов, АО «Русал Новокузнецк» — 5,2%, АО «Кузнецкие ферросплавы» — 3% и АО «Кузнецкая ТЭЦ» — 2,3%, уточнила Ирина Савина.

Выделение финансирования Новокузнецку на улучшение экологической ситуации в сфере транспорта и отопления предусмотрено программой социально-экономического развития Кузбасса, которую во время рабочего визита в регион в марте подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Новокузнецку «подтвердили» финансирование мероприятий по газификации транспорта и местного отопления, включая частные домовладения, на 6,6 млрд руб. в предстоящие три года, сообщила Ирина Савина. По ее данным, из 12 участников проекта «Чистый город» только трем городам выделено федеральное финансирование. В случае с Новокузнецком это стало возможным благодаря наличию заранее подготовленной проектно-сметной документации и проведению инженерных изысканий. Ирина Савина отметила, что в Новокузнецке 25 тыс. частных домов, на долю которых приходится около 4% всех выбросов, 11 тыс. т в год, еще 10% обеспечивает транспорт.

Игорь Лавренков, Кемерово