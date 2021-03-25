Мэрия Новосибирска привлекла осужденных к уборке снега

В Новосибирске осужденные к принудительным работам будут убирать снег с улиц города, сообщает мэрия. Совместный проект будет реализован а МКУ «Дзержинка» и учреждениями УИС в Дзержинском районе. «Ручная очистка тротуаров от снега будет организована с привлечением осужденных на добровольной безвозмездной основе»,— уточняет пресс-служба мэрии. В администрации отметили, что ранее осужденные уже привлекались к такой работе в городе.

Вчера на сессии горсовета депутаты рассмотрели вопрос о вывозе снега с городских улиц. «У нас идет активное таяние снегов, за зиму выпало большое количество осадков. Существуют серьезные опасения о возможном подтоплении территории города, так как снега на улицах большое количество, его нужно вывозить. Однако, процесс идет медленно»,— сказал спикер горсовета Дмитрий Асанцев. Депутаты рекомендовали мэру ввести в городе чрезвычайное положение и выделить дополнительные средства из резервного фонда на то, чтобы максимально быстро организовать вывоз снега с территории Новосибирска.

Оксана Павлова