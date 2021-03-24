Курс доллара. Прогноз на 25–26 марта

Рубль стремительно обесценивается против ведущих мировых валют. По итогам торгов среды курс доллара на Московской бирже закрепился возле отметки 76,45 руб./$, прибавив с начала недели более 2,3 руб. «Медвежья» игра на российском валютном рынке ведется на фоне роста санкционного давления и падения цен на нефть. Поддержку рублю оказывают экспортеры, но продаваемой ими валюты недостаточно, чтобы компенсировать возросший спрос на нее.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Альфа-банк
|73.00-75.00
|Банк Русский Стандарт
|72.00-75.00
|Банк Зенит
|74.50
|ПСБ
|73.00-75.00
|«БКС Мир инвестиций»
|72.00-75.00
|Консенсус-прогноз *
|0.00
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Виталий Громадин, старший аналитик
Серьезное давление на группу рисковых активов оказывает ухудшение ситуации с пандемией COVID-19 в Европе
До конца текущей недели наш прогнозный диапазон по паре USD/RUB составляет 74-77 руб./$,. Основной вклад в текущее ослабление национальной валюты внесла высокая неопределенность, связанная с анонсированными санкциями США. На фоне обострившегося геополитического негатива в ОФЗ прошла волна продаж, главным образом со стороны нерезидентов, что нанесло ощутимый урон позициям рубля. Также положение рубля в ряду других развивающихся валют осложнил негативный шлейф от обвала турецкой лиры. И конечно, в глобальном разрезе серьезное давление на группу рисковых активов, включая валюты развивающихся стран и нефть, в последнее время оказывает ухудшение ситуации с пандемией COVID-19 в Европе, что грозит новыми локдаунами и более длительным восстановлением мировой экономики.
Богдан Зварич, главный аналитик
Рубль продолжает выглядеть недооцененным
Во второй половине недели, по нашим ожиданиям, пара USD/RUB удержит позиции в середине диапазона 75-77,5 руб./$. С одной стороны, национальная валюта потеряет поддержку со стороны экспортеров в связи с прохождением пика налоговых выплат. С другой — рубль может поддержать стабилизация цен на нефть. Плюс к этому, после сильного ослабления национальной валюты ближе к концу недели инвесторы могут перейти к фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям в рубле, что также будет способствовать стабилизации, а в случае улучшения внешней конъюнктуры и некоторому восстановлению рубля. При этом с точки зрения текущих уровней в ценах на нефть, на наш взгляд, рубль продолжает выглядеть недооцененным, что в случае снижения санкционных рисков может привести к возвращению пары USD/RUB в диапазон 73-75 руб./$.
Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления
В случае более мягких санкций рубль и ОФЗ могут продемонстрировать уверенный коррекционный сценарий
Несмотря на попытки нефтяных котировок восстановиться, давление на рубль сохраняется. Это подтверждает, что основным каналом давления на него является геополитический фон и ожидание санкций США, введение которых анонсировано на текущую неделю. Судя по характеру торгов, экспортеры очень ограниченно присутствуют на валютном рынке. Продавать валюту для уплаты налогов до объявления санкций является невыгодным, поскольку есть риск более значительного ослабления рубля в случае жестких санкций. Таким образом, судьба рубля сейчас полностью зависит от характера санкций и возможностей властей РФ компенсировать негативный эффект от их имплементации. В случае более мягких санкций рубль и ОФЗ могут продемонстрировать уверенный коррекционный сценарий, поскольку обменные курсы и уровни доходности ОФЗ уже в значительной степени заложили сценарий жестких ограничений.
Андрей Кадулин, начальник аналитического управления
Мы ждем снижения доходностей и постепенного укрепления рубля до 75 руб./$
На рынки вернулось понимание, что ситуация с пандемией остается сложной, тогда как позитив от принимаемых мер поддержки поутих. На этом фоне рисковые активы оказались под сильным давлением. Рубль слабел сильнее других валют развивающихся стран. Помимо негатива на внешних рынках российская валюта остается под давлением санкционных рисков, что в сочетании с пересмотром ожиданий по изменению ключевой ставки подтолкнуло нерезидентов, которые до недавнего времени ожидали продолжения цикла смягчения ДКП, выходить из российского долга, что привело к стремительному ослаблению рубля. Фиксация убытков в сочетании с низкой ликвидностью необоснованно задрали ставки, мы ждем снижения доходностей и постепенного укрепления рубля до 75 руб./$ в ближайшие пару недель.