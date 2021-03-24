Курс доллара. Прогноз на 25–26 марта

Виталий Громадин, старший аналитик Серьезное давление на группу рисковых активов оказывает ухудшение ситуации с пандемией COVID-19 в Европе До конца текущей недели наш прогнозный диапазон по паре USD/RUB составляет 74-77 руб./$,. Основной вклад в текущее ослабление национальной валюты внесла высокая неопределенность, связанная с анонсированными санкциями США. На фоне обострившегося геополитического негатива в ОФЗ прошла волна продаж, главным образом со стороны нерезидентов, что нанесло ощутимый урон позициям рубля. Также положение рубля в ряду других развивающихся валют осложнил негативный шлейф от обвала турецкой лиры. И конечно, в глобальном разрезе серьезное давление на группу рисковых активов, включая валюты развивающихся стран и нефть, в последнее время оказывает ухудшение ситуации с пандемией COVID-19 в Европе, что грозит новыми локдаунами и более длительным восстановлением мировой экономики.

Богдан Зварич, главный аналитик Рубль продолжает выглядеть недооцененным Во второй половине недели, по нашим ожиданиям, пара USD/RUB удержит позиции в середине диапазона 75-77,5 руб./$. С одной стороны, национальная валюта потеряет поддержку со стороны экспортеров в связи с прохождением пика налоговых выплат. С другой — рубль может поддержать стабилизация цен на нефть. Плюс к этому, после сильного ослабления национальной валюты ближе к концу недели инвесторы могут перейти к фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям в рубле, что также будет способствовать стабилизации, а в случае улучшения внешней конъюнктуры и некоторому восстановлению рубля. При этом с точки зрения текущих уровней в ценах на нефть, на наш взгляд, рубль продолжает выглядеть недооцененным, что в случае снижения санкционных рисков может привести к возвращению пары USD/RUB в диапазон 73-75 руб./$.

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления В случае более мягких санкций рубль и ОФЗ могут продемонстрировать уверенный коррекционный сценарий Несмотря на попытки нефтяных котировок восстановиться, давление на рубль сохраняется. Это подтверждает, что основным каналом давления на него является геополитический фон и ожидание санкций США, введение которых анонсировано на текущую неделю. Судя по характеру торгов, экспортеры очень ограниченно присутствуют на валютном рынке. Продавать валюту для уплаты налогов до объявления санкций является невыгодным, поскольку есть риск более значительного ослабления рубля в случае жестких санкций. Таким образом, судьба рубля сейчас полностью зависит от характера санкций и возможностей властей РФ компенсировать негативный эффект от их имплементации. В случае более мягких санкций рубль и ОФЗ могут продемонстрировать уверенный коррекционный сценарий, поскольку обменные курсы и уровни доходности ОФЗ уже в значительной степени заложили сценарий жестких ограничений.