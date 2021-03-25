Депутаты распахнули ОКНа

Экспертный совет в Курултае обсудил ситуацию с объектами культурного наследия (ОКН) в Уфе. Руководитель Башкультнаследия Олег Полстовалов раскритиковал администрацию Уфы, которая не выставляет такие объекты на торги, и предложил на примере Екатеринбурга передать их в распоряжение министерства земельных и имущественных отношений Башкирии. По его мнению, министерство справится с этой работой более эффективно. Руководитель Управления земельных и имущественных отношений мэрии Ирина Кириллова обещала передать предложение руководству города.

В Курултае Башкирии вчера состоялось заседание экспертного совета с участием застройщиков, на котором был рассмотрен вопрос сохранения объектов культурного наследия в Уфе. Модератором выступил депутат Рустем Мусабиров, который отметил, что в Уфе насчитывается 298 ОКН, расположенных на 58 га. Общая площадь защитных зон памятников составляет 684 га.

Присутствовавший на обсуждении начальник Управления по госохране объектов культурного наследия (Башкультналедие) Олег Полстовалов заверил собравшихся, что ведомство не намерено жестко воевать с застройщиками. Он рассказал о положительном примере Екатеринбурга, где муниципальные объекты культурного наследия, находящиеся в аварийном состоянии, передали в собственность Свердловской области. В результате в Екатеринбурге в прошлом году были восстановлены 30 объектов-памятников, тогда как в Уфе по программе предоставления в аренду объектов в неудовлетворительном состоянии на льготных условиях с 2013 года — всего три, сообщил глава Башкультнаследия.

По словам господина Полстовалова, администрация Уфы, несмотря на интерес инвесторов в реконструкции исторических зданий, не выставляет объекты на торги, хотя ей были переданы эскизные проекты. «Проблема лежит не в области законодательства. Законы во всех регионах одинаковые»,— отметил он. Если эту работу будет администрировать минземимущества, наверное, получится лучше, предположил господин Полстовалов. Это предложение было с интересом воспринято остальными участниками встречи. «Давайте мы вам все памятники передадим», — обратился Олег Полстовалов к заместителю министра земельных и имущественных отношений Рустаму Гизатуллину, пояснив, что имеет в виду только объекты, находящиеся в неудовлетворительном состоянии. «Подождите. Куда мы их денем?» — испугался господин Гизатуллин. Господин Полстовалов заверил его, что на эти объекты у Башкультнаследия есть инвесторы. «Пока есть инвесторы, но желания у них остается все меньше и меньше»,— подчеркну он.

Депутат горсовета Уфы Руслан Зайнуллин сообщил, что рабочая группа по сохранению исторического облика города предлагает создать оператора по реставрации ОКН и работе с инвесторами в форме акционерного общества, которому будут переданы муниципальные памятники. «Такая схема позволит реализовывать комплексный проект, не создавая чрезмерной нагрузки на бюджет муниципалитета и региона»,— отметил господин Зайнуллин. Он пояснил, что такая практика внедрена в Иркутске. Для координирования инвестиционных предложений по реставрации рабочая группа предлагает создать межведомственную комиссию с участием представителей мэрии и Башкультнаследия, сообщил депутат.

Олег Полстовалов усомнился, что УФАС одобрит такое предложение. «Мне какая разница, кого штрафовать (за плохое состояние ОКН.— „Ъ“): город или акционерное общество»,— отметил господин Полстовалов. Главная проблема, по его мнению, заключается в сложностях выкупа инвестором отреставрированного им объекта, поскольку кадастровая стоимость такого памятника возрастает. С ним согласился совладелец ГК «ПСК-6» Олег Филиппов. «Лучше всего — возможность выкупа отреставрированного здания по понятной цене, а не по завышенной, как на сегодняшний день. Тогда инвесторов было бы намного больше»,— отметил он. Рустем Мусабиров предложил брать за основу при выкупе кадастровую стоимость земельного участка.

«Главная задача — сохранение объектов или поддержка строителей?» — поинтересовался Рустам Гизатуллин. «Можно и то и другое»,— ответили собравшиеся.

В конце обсуждения, когда Олег Полстовалов уже покинул заседание, на его критику в сторону мэрии ответила начальник Управления земельных и имущественных отношений администрации Ирина Кириллова. Она сообщила, что в затягивании торгов виновато само Башкультнаследие, которое не передало управлению эскизные проекты объектов. 31 марта, отметила она, должен быть завершен конкурс по отбору проектировщика проектов реставрации шести памятников, после чего они будут выставлены на торги.

Предложение господина Полстовалова передать аварийные ОКН на баланс минземимущества Башкирии Ирина Кириллова пообещала довести до руководства города.

Влада Шипилова