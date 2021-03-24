Подростка, готовившего теракт на школьной линейке в Красноярском крае, признали невменяемым

В Красноярском крае суд направил на принудительное лечение подростка, готовившего весной прошлого года теракт в средней школе № 6 города Минусинска. «Судом вынесено определение о применении к нему принудительной меры медхарактера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа»,— говорится в сообщении регионального управления СКР, которое занималось расследованием этого дела.

Следствием и судом установлено, подготовку к теракту учащийся средней школе № 6 города Минусинска начал еще весной 2020 года. По данным органов госбезопасности, подросток состоял в интернет-группе «Колумбайн», посвященной массовому убийству в американской школе, и готовил повторение бойни в своей. Теракт должен был произойти 1 сентября на школьной линейке, посвященной Дню знаний. Старшеклассник изучил инструкцию по изготовлению взрывных устройств и собрал четыре бомбы, которые спрятал в сарае у бабушки. О планах учащегося узнали сотрудники ФСБ и задержали его.

Управление СКР возбудило уголовное дело по ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности) и ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывных устройств и их переноска). На допросе школьник признал вину и раскаялся.

Илья Николаев