Красноярский бизнес надеется на позитив

Подавляющее большинство предпринимателей Красноярского края оценивают свое положение в связи с продолжающейся пандемией как неблагоприятное. О том, насколько оправданными были жесткие ограничения и насколько эффективной оказалась государственная помощь бизнесу, рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Красноярском крае Станислав Заблоцкий.



– Станислав Сергеевич, вот уже год как длится в нашей стране пандемия коронавируса, в Красноярском крае какие сферы бизнеса в итоге пострадали от нее наиболее серьезно?

– Коронавирус, безусловно, затронул все сферы бизнеса. Ведь не зря, согласно проведенным нами в начале 2021 года опросам предпринимателей региона, 83 % оценили свое финансовое положение как неблагоприятное. При этом, по данным федерального исследования аппарата уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, также почти 80 % предпринимателей отмечают снижение спроса на свою продукцию. Эти две цифры говорят сами за себя.

И все же в правительстве края выделяют отрасли, в большей степени пострадавшие от распространения новой коронавирусной инфекции и не восстановившиеся на текущий момент. Следует, наверное, согласиться, что к ним относится деятельность гостиниц, кинотеатров, деятельность в сфере общественного питания, туристических агентств и туроператоров, деятельность по организации конференций и выставок, деятельность в области спорта, отдыха и развлечений. Это как раз те сферы, где ограничения действовали дольше всего и отчасти продолжают сохраняться.

– Те довольно жесткие пандемические ограничения, которые вводились краевой властью в отношении бизнеса, по вашему мнению, были оправданы?

– В большинстве своем да. Постоянный контакт с региональными уполномоченными из иных регионов показывал, что принимаемые по стране ограничения были очень схожими. А вот момент снятия ограничительных мер и содержание послаблений для бизнеса, безусловно, отличались в зависимости от эпидемиологической обстановки. Наш край традиционно находился где-то в золотой середине, соблюдая баланс между экономической свободой предпринимательской деятельности и сохранением здоровья и жизни людей. И эта взвешенная политика показала свою правильность и эффективность.

Однако сейчас, когда большинство ограничений сняты, очень важно окончательно оценить экономические последствия, выделить самые уязвимые группы хозяйствующих субъектов и вовремя оказать им помощь.

– Наиболее болезненно на антивирусные ограничения реагировали представители краевой сферы общепита. Так, в частности, они указывали на нелогичность требования закрывать заведения в 21:00, а не в 23:00, например. Власти объясняли это тем, что ближе к вечеру публика не только ест, но и начинает танцевать, что небезопасно. В то же время многие спортивные мероприятия, когда люди находятся близко друг к другу, были разрешены. В этом споре вы на чьей стороне?

– Однозначно статус уполномоченного по защите прав предпринимателей требует пребывать на стороне предпринимателей. В мои задачи входило обращать внимание органов государственной власти на необходимость своевременно реагировать на улучшения эпидемиологической обстановки и давать людям работать и зарабатывать. Именно так с первых дней моего назначения и выстраивался диалог с властью. И это была наша коллективная работа совместно с депутатами всех уровней, руководителями предпринимательских объединений. Но надо понимать, что решения по режиму хозяйственной деятельности не принимались случайно. Это всегда был результат комплексного обсуждения в рамках действующего в регионе оперативного штаба, с учетом рекомендаций и заключений органов Роспотребнадзора.

Что касается конкретно общепита, то он с 24 ноября 2020 года работал до 23:00 (за исключением новогодних праздников). В настоящий момент ограничения по режиму работы сняты. Но лично мне иногда тоже казалось, что длительное сохранение ограничений на режим работы кафе и ресторанов в то время, когда давно работали организации с более массовым посещением людей, выглядело не совсем оправданным.

Более того, по признанию самих рестораторов, любые запреты дают возможность для расцвета нелегального бизнеса. Они неоднократно заявляли, что поздно вечером открывается масса подпольных заведений, где за закрытыми дверями осуществлялось питание людей без всяких ограничений по рассадке и социальной дистанции. То же самое происходило и с проведением банкетных мероприятий, которые проводились в частных коттеджах и загородных домах. В результате, по мнению владельцев легальных кафе и ресторанов, потребитель терял безопасную услугу, а введенные ограничения не достигали своей главной цели – сохранения здоровья людей. Именно поэтому большая часть моих обращений к губернатору края и в правительство края по вопросу снятия ограничений касалась именно организаций общественного питания. Но как я понимаю, мнение санитарных властей до последнего момента было неумолимо.

– Власти края не только вводили ограничения, но и оказывали бизнесу поддержку. Насколько эффективной она оказалась?

– Если судить по мнению предпринимателей, опрошенных как в регионе, так и в пределах всей страны, почти половина респондентов оценили региональные меры поддержки отрицательно. Здесь сказался ряд факторов. Не было достаточного информирования. Привязка мер поддержки к кодам ОКВЭД оставила за пределами помощи многие фактически пострадавшие отрасли. Усугубила ситуацию и явная недостаточность мер в Красноярске, который, например, сузил круг муниципальных арендаторов, получивших льготы. Не было предусмотрено и снижение аренды для тех, кто арендовал имущество у государственных или муниципальных учреждений. А таких было немало. Хотя в целом на поддержку в разных формах пошли миллиарды краевых бюджетных рублей. И надо отдать должное региональной власти: впервые в истории они так массово тратили на предпринимателей бюджетные деньги.

Согласно социологическому опросу, проведенному аппаратом уполномоченного по защите прав предпринимателей в январе 2021 года, большинство предпринимателей Красноярского края характеризуют свое экономическое состояние как неблагоприятное (83 %). При этом 51 % испытывают снижение финансовых показателей, 20 % – кризис, а 12 % планируют вовсе закрыть собственный бизнес. Лишь 14 % считают состояние своей компании стабильным, и только 3 % отмечают рост.

– Есть ли необходимость в сохранении этих мер поддержки или в введении каких-либо дополнительных мер?

– Подавляющее большинство, безусловно, выступает за продолжение поддержки, поскольку 2021 год не принес бизнесу особого облегчения. В основном все выступают за снижение налоговой нагрузки и налоговые льготы. В пределах края это могло бы коснуться УСН и патентной системы налогообложения, налога на имущество и транспортного налога. Серьезно усугубила ситуацию и отмена ЕНВД, которая, как и прогнозировали многие, привела к росту налоговых платежей. Независимо от той новой для себя системы налогообложения, которую люди выбрали.

В меньшей степени бизнесменов интересуют льготные кредиты. Тем более есть немало примеров, когда кто-то обжегся на федеральных кредитах под 2 % годовых и по разным техническим сбоям был переведен в режим его погашения по рыночным ставкам. Но это уже федеральная проблема.

Применительно к нашему региону я знаю, что правительством края сейчас разрабатывается новый пакет предложений по облегчению условий хозяйствования, в том числе и в налоговой сфере. Поэтому есть надежда на позитив. В то же время фискальные органы пугают всех словами «выпадающие доходы». Поэтому самый вероятный сценарий – это поиск некого компромисса между продолжением поддержки и наполнением бюджетов всех уровней.

– Как минимум с 2018 года в Красноярске длится эпопея по массовому сносу объектов нестационарной торговли и общепита, а попросту ларьков и летних кафе. Вот сейчас более чем у тысячи объектов закончились договоры на размещение, и бизнесменам говорят, что договоры будут перезаключать не на приоритетной для прежнего арендатора, а на конкурентной основе. То есть человек, отстраивавший бизнес годами, может его попросту потерять. Бизнесмены пишут постоянные жалобы, в том числе и в адрес федерального бизнес-омбудсмена Бориса Титова, называют происходящее переделом рынка. По-вашему, что происходит?

– Как раз здесь наступило временное затишье. Власть осознала, что драконовские меры сегодня могут вызвать излишний всплеск недовольства. Тем более в самой уязвимой и незащищенной среде малоформатной торговли. Ведь это, как правило, семейный бизнес, единственный источник средств для существования и самих предпринимателей, и членов семей владельцев нестационарной торговой точки. И призыв действовать аккуратно и предсказуемо был услышан, поскольку сейчас происходит совместное обсуждение с предпринимательским сообществом новых правил игры на этом довольно конфликтном рынке.

И надо отдать должное главе Красноярска за принятый мораторий на снос, который был введен на период пандемии. Но что начнется с 1 апреля 2021 года, когда мораторий закончится?.. Тем более, как вы верно заметили, число павильонов с истекшими сроками измеряется тысячей. Не очень бы хотелось, чтоб 1 апреля – День смеха – превратился в нашем городе в «день горьких слез». А предпосылки к этому есть, поскольку городской нормативный акт, позволяющий администрации именно разобрать павильон во внесудебном порядке, продолжает действовать. Да и ситуация с предоставлением альтернативных компенсационных мест оставляет желать лучшего. Но процесс сдвинулся, и это уже отрадно.

– У вас есть понимание, как выстроить взаимоотношения бизнеса и власти таким образом, чтобы противоречия возникали как можно реже?

– Комфортный климат будет тогда, когда органы государственной власти и местного самоуправления осознают и оценят ту важнейшую социальную роль бизнеса, о которой мы говорили. И выражаться это может в меньшей опеке, меньшем давлении, меньшем количестве слов и видимости заботы. Особое негодование бизнесменов вызывают формализм и работа на отказ со стороны государственных и муниципальных чиновников. Вместо поиска выхода из проблемы, предложения альтернативных вариантов ее решения.

Дух предпринимательства зарождается там, где больше свобод и гарантий на неизменность правил игры, когда власть незамедлительно и реально реагирует на проблемы конкретного предпринимателя, пытаясь ее решить, а не плодит отписки, и где, наконец, обеспечена реальная независимость судебной системы.