Власти Новосибирской области продлили масочный режим до 30 апреля

В Новосибирской области продлили масочный режим до 30 апреля. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Травников, сообщает пресс-служба правительства.

Согласно опубликованному документу, жители по-прежнему обязаны носить средства индивидуальной защиты органов дыхания в транспорте, на станциях и остановках, вокзалах, при посещении аптек, магазинов, объектов розничной торговли и других общественных мест.

Ранее глава региона сообщил, что в области проведут майские праздники в «традиционном формате». При этом будут соблюдаться ограничения, в том числе, социальная дистанция. Участников и организаторов предстоящего парада планируется вакцинировать.

Екатерина Лукашевич