На Ставрополье гендиректора винзавода подозревают в неуплате налогов на 460 млн рублей

В Георгиевске возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Винзавод „Надежда“». Правоохранители подозревают его в уклонении от уплаты налогов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю. По данным источника “Ъ-Юг” в правоохранительных органах, фигурантом дела является Каспар Оганезов.

По версии следствия, с января 2016 по декабрь 2017 года подозреваемый уклонялся от уплаты НДС и налога на прибыль, предоставляя в инспекцию декларации с фиктивными сведениями. Сумма задолженности организации более 460 млн руб.

По данным сервиса kartoteka.ru, ООО «Винзавод „Надежда“» было учреждено в 1999 году в Георгиевске. Основной вид деятельности компании — производство вина и винограда. Бенефициарами предприятия являются господин Оганезов и ООО «Винзавод „Надежда“».

Наталья Шинкарева