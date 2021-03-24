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ФАС оштрафовала две томские компании на 110 млн рублей за сговор при строительстве детсадов

Управление федеральной антимонопольной службы по Томской области оштрафовало на 59 млн руб. ООО «СМУ ТДСК» и на более чем 41 млн руб. ООО «СУ ТДСК», сообщает пресс-служба ведомства. Компании нарушили запрет на антиконкурентные соглашения при строительстве детсадов в рамках нацпроекта.

Обе стройфирмы действовали по схожей схеме. Еще до победы в торгах между ними и Кожевниковской и Шегарской районными администрациями были заключены договоры, согласно которым компании начали выполнять работы до завершения конкурсных процедур по определению поставщика в 2019 году. При этом оплата работ была включена в сумму заключенных позднее контрактов на проектирование и строительство детсадов.

Комиссия ФАС посчитала, что таким образом районные администрации и две компании нарушили закон «О защите конкуренции».

«Работы были начаты подрядчиками в обоих случаях на иных условиях, чем публично предлагалось потенциальным конкурентам в извещениях о проведении торгов и аукционной документации. В частности, проведение работ осуществлялось в иной период времени и при иных погодных условиях, чем предусмотрены условиями закупки; ООО «СМУ ТДСК» и ЗАО «СУ ТДСК», выполнявшие работы, не были ограничены сроками исполнения контракта, техническим заданием, установленным контрактом»,— отмечается в сообщении пресс-службы.

Компании были оштрафованы по ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ. В настоящее время рассматриваются дела о привлечении к административной ответственности виновных должностных лиц администраций.

Даниил Тарабукин


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