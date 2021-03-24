Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о том, чем туристам можно заняться на греческом острове.

Сегодня греческий остров Крит. Правительство страны решило поддержать местных жителей в сфере подготовки нынешнего туристического сезона. Для этого была создана программа по снижению налоговой нагрузки. К приезду туристов Национальный банк страны предоставил беспроцентные займы для ремонта и подготовки отелей, достопримечательностей и парков. И сейчас остров готов к приему гостей на все 100%.

Крит — самый большой остров Греции. С запада на восток он протянулся на 260 км. Повсюду горы, ущелья, уединенные монастыри и живописные деревни. Здесь зародилась и существовала древнейшая в Европе минойская цивилизация. Но в разное время на Крите господствовали византийцы, венецианцы, турки. Все они оставили след в местной архитектуре и традициях, поэтому на острове православные монастыри соседствуют с мечетями.

Если вы отправляетесь на Крит большой компанией — человек 6-7 --рекомендую арендовать виллу. Не знаю, как сейчас, но до коронавируса такая аренда обходилась примерно в €20 на человека в сутки. На острове более чем достаточно интересных достопримечательностей — например, пляж с розовым песком и развалины лабиринта Минотавра из древнегреческого мифа, место рождения Зевса и много чего еще.

Отсюда ходят паромы на другие острова, включая знаменитый и очень дорогой Санторини. Еще на Крите весьма дружелюбные местные жители и очень вкусные рыба, вино, сыр, оливки, овощи. Блюда в местной таверне вам будет подавать, скорее всего, сам хозяин, ну или его родственники. Обстановка в заведениях скромная, но уютная. Прибавьте сюда напевную греческую музыку, легкий морской бриз, и вот собственно готова одна из картинок вашего отдыха на острове Крит.