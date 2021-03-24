Начался суд над бывшим директором новосибирского НИИТО, обвиняемым в хищении 1,3 млрд рублей

Сегодня Центральный райсуд Новосибирска приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего директора Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО) Минздрава РФ Михаила Садового, которому инкриминируется ст. 160 и ст. 174.1 УК РФ (присвоение в особо крупном размере и отмывание денег). Как рассказала “Ъ-Сибирь” старший помощник прокурора района Ксения Короед, в настоящее время по делу оглашается обвинительное заключение.

В 2017 году ФСБ выявила крупные махинации при закупках оборудования, медпрепаратов и расходных материалов для нужд НИИТО. В схему закупок, как выяснилось, оказалась встроена цепочка фирм-посредников, аффилированных с руководством клиники. Каждая из них на своем этапе накручивала свой процент к цене.

По версии следствия, с 2009 по 2017 год по такой схеме было похищено свыше 1,3 млрд руб.

Обвиняемыми по делу проходят пять человек, в том числе директор НИИТО Михаил Садовой. Один из фигурантов дела, консультант клиники по стратегическому развитию Сергей Поскочин находится в международном розыске.

В августе 2019 года Михаил Садовой заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Выполняя его условия, он не только признал вину, но и рассказал о схеме преступления и дал показания на других фигурантов. Дело в отношении профессора Садового выделили в отдельное производство, в суде оно будет рассматриваться в особом, упрощенном порядке.

Подробнее о деле Садового — в материале “Ъ-Сибирь” «Профессор рассчитал сделку».

Илья Николаев